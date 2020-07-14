Пал травы обошёлся калужанину в 37 тысяч рублей

В Калужской области жителя Ферзиковского района наказали за пал травы. Во вторник, 14 июля, об этой истории рассказали в прокуратуре региона.

Весной нынешнего года он поджег остатки древесины на поле. В результате возник неконтролируемый пожар. На место выезжали спасатели.

Изначально виновника оштрафовали по административной статье. Но также мужчина должен был компенсировать ущерб МЧС.

- Сумма затрат при тушении пожара, в том числе, на оплату труда, на горюче-смазочные материалы, на амортизацию автомобиля и накладные расходы, превысила 37 тысяч рублей, - отмечают в прокуратуре Калужской области.

Мужчина возместил ущерб.

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