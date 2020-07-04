«Жигули» перевернулись на въезде в Калугу

В субботу, 4 июля, на дорогах Калужской области две машины перевернулись в результате аварий.

Примерно в 13:30 во время дождя на дороге Калуга – Медынь опрокинулся автомобиль ВАЗ-2107. Авария произошла на повороте, сразу за которым установлен знак населенного пункта «Калуга». По всей видимости, водитель ехал со стороны трассы М3 «Украина» и не справился с управлением.

Фото опубликовали в ГУ МЧС по Калужской области.

По информации МЧС, в ДТП пострадал один человек.

На месте работали сотрудники ГИБДД, спасатели и медики.

Ещё одна машина перевернулась в Обнинске. На территории СНТ «Протва» оказался на боку грузовик МАН, перевозивший щебёнку.

В результате аварии груз оказался на обочине. ГУ МЧС по Калужской области сообщает о нескольких пострадавших. Подробности сейчас устанавливаются.

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