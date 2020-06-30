«Шевроле» сбил лося рядом с Калугой

Около 22:40 в понедельник, 29 июня, на дороге Калуга – Тула в районе поворота на деревню Большие Козлы произошла авария. Фото опубликовали в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель «Шевроле» двигался в сторону Калуги и сбил лося, выбежавшего на дорогу. Машина съехала в кювет. Водитель получил незначительные травмы, после оказания помощи его отпустили домой, рассказали KP40 в управлении ГИБДД по Калужской области.

Ранее на трассе М3 «Украина» в Боровском районе фургон «Пежо» сбил лося. А в Юхновском районе на дороге Калуга – Вязьма «Мерседес» снёс корову.