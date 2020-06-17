В Калужской области лосиха бросилась под колёса «Пежо»

Днём во вторник, 16 июня, на 85 километре трассы М3 «Украина» в Боровском районе микроавтобус «Пежо» сбил лосиху.

Как пояснил водитель, он двигался в сторону Калуги, и из кустов на дорогу неожиданно выбежала лосиха. Водитель не успел среагировать. Произошло столкновение. От удара машину вынесло через встречную полосу на обочину.

К счастью, в этот момент не было встречного транспорта. В «Пежо» водитель был один, в ДТП он не пострадал.

Лосиха после столкновения некоторое время была жива, затем скончалась. Стоит добавить, что ДТП произошло в зоне действия знака «Дикие животные». Теперь, вероятно, водителю будет грозит существенный денежный штраф за наезд на лося.