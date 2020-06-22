В Обнинске обрушилась плита перекрытия в многоэтажном доме

В доме №5 на улице Белкинской в Обнинске на техническом этаже над четвертым подъездом обрушилась плита перекрытия. Инцидент произошёл 19 июня после сильного ливня, сообщили в понедельник в администрации наукограда.

Затопило восемь квартир. Люди, к счастью, не пострадали.

- Сотрудники управляющей компании в выходные дни временно изолировали часть крыши, - отмечают в администрации. - Ведется осмотр повреждения крыши и выбор специализированной организации для проведения восстановительных работ. Причины обрушения установит экспертная организация.