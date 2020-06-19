Девушками из фонтана на площади Победы занялся Следственный комитет

Как мы уже рассказывали, в Калуге две девушке в нижнем белье устроили танцы в фонтане на площади Победы. Видео попало в соцсети. Многих калужан такое поведение оскорбило. Полиция проводит проверку.

К этому происшествию подключилось и калужское региональное управление Следственного комитета. Ведомство также организовало проверку.

- Развлечения происходят на фоне монумента, украшенного георгиевской лентой, и статуи Родины-матери, - отмечают в СК. - На данной площади в Калуге захоронен прах неизвестного солдата, зажжен Вечный огонь, около которого школьники несут Вахту памяти на посту № 1, установлен памятник жертвам фашистских концлагерей, сюда приходят ветераны, жители и гости города возлагают цветы.

Следователи собираются установить все обстоятельства и мотивы создания и распространения ролика, дать правовую оценку действиям девушек и их родителей, а также того, кто снимал видео.