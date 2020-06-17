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В Калужской области плитами с братской могилы выложили постамент памятника Ленину

Дмитрий Ивьев , Фото: администрация Ульяновского района.
Опубликовано: 17.06.2020 15:59 8 901
В Калужской области плитами с братской могилы выложили постамент памятника Ленину

В селе Ульяново Калужской области постамент памятника Ленину выложили мемориальными плитами с именами героев Великой Отечественной войны. Фото опубликовали в соцсетях. А в среду, 17 июня, ситуацию прокомментировали в районной администрации.

- Вчера в социальных сетях появились фото памятника В.И. Ленину в районном центре, и всё бы ничего, только вот нижняя часть постамента была выложена из мемориальных плит, - говорят местные чиновники. - И пока они не начали отходить от постамента, выбитых имен на них видно не было. Мы решили внести ясность в этот вопрос, чтобы прекратить домыслы и обвинения.

Как отмечают в администрации, предположительно, это плиты, которые были заменены на новые при реконструкции мемориала в Сквере Героев в 2009 году.

- К сожалению, выяснить кто автор этой инициативы спустя столько лет не представляется возможным, так как руководство администрации сельского поселения «Село Ульяново» неоднократно менялось, а в 2015 году администрация поселения и вовсе была ликвидирована, - объясняют власти. - Сейчас все плиты демонтированы, и в ближайшее время будет произведен ремонт постамента. Мы искренне извиняемся за данную ситуацию и вместе с вами разделяем негодование по этому вопросу! Как отнестись к этой ситуации? Конечно, это недопустимо. Все прекрасно знают о том, как много мы делаем в рамках патриотического воспитания, как обустраиваем братские захоронения, которых у нас очень много, для сохранения памяти об ужасных событиях Великой Отечественной войны. На самом деле мы крайне сомневаемся, что у тех, кто эти плиты туда клал, был умысел осквернить память погибших, ведь вместо этих старых плит были сделаны новые, все имена, естественно, перенесены. Видимо, тогда с крепкими мраморными плитами решили поступить по-хозяйски и применить их в дело.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: администрация Ульяновского района.
Опубликовано: 17.06.2020 15:59 8 901
Тэги: происшествие
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