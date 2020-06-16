В Калуге назвали причины взрыва на улице Баррикад

Вечером 7 мая в доме №149 на улице Баррикад в Калуге произошёл взрыв. К счастью, обошлось без пострадавших. Во вторник, 16 июня, в прокуратуре Калужской области рассказали о результатах проверки.

- Газовое оборудование было отключено с установкой заглушки, - отмечают в прокуратуре. - При этом газовая колонка находилась без защитного кожуха, гофрированный газоход от колонки был вырван. В соответствии с техническим заключением взрыв произошел в результате утечки газа и теплового воздействия искры электрооборудования.

В ведомстве подчёркивают, что договор технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией заключен не был.

- По фактам осуществления поставки газа и не принятия мер по заключению договора технического обслуживания, что привело к взрыву бытового газа, прокуратурой директору АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал г. Калуги внесено представление, которое находится на рассмотрении, - говорится в сообщении прокуратуры.