Массовая авария в Калужской области: мотоциклист столкнулся с тремя машинами

Около 00:00 в четверг, 11 июня, на 104 километре трассы М3 «Украина» в черте Обнинска произошла массовая авария.

По предварительным данным, двое мужчин на мотоцикле «Сузуки» двигались со стороны Калуги и решили обогнать «БМВ», ехавший в левой полосе. Они выехали на встречку, однако в момент маневра мотоцикл занесло на двойной разделительной полосе и он ударился о БМВ, после чего вылетел на встречную, где лоб в лоб столкнулся со «Шкодой». После удара мотоциклисты по инерции перелетели через автомобиль «Ауди», двигавшийся параллельно «БМВ».

Скорость мотоциклистов была такова, что после лобового удара со «Шкодой» они ещё более 200 метров скользили по асфальту вместе с мотоциклом.

О пострадавших известно, что это двое местных жителей 35 и 36 лет. Их с тяжёлыми травмами госпитализировали в КБ-8. Водители иномарок в ДТП не пострадали. Из-за аварии была частично перекрыта Киевская трасса.

Точные обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД Калужской области.