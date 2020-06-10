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16-летняя девушка скончалась после пьяной аварии в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: МВД России.
Опубликовано: 10.06.2020 08:28 3 3991
16-летняя девушка скончалась после пьяной аварии в Калужской области

В ближайшее время в Калужской области начнётся суд над 23-летним мужчиной. Его обвиняют в смертельном ДТП. При этом, подчёркивают следователи, автомобилист в момент аварии был пьян.

- В июне 2019 года местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя легковым автомобилем отечественного производства, осуществлял перевозку четырех пассажиров с не пристёгнутыми ремнями безопасности, - рассказали в среду, 10 июня, в УМВД по Калужской области.

Около 3 часов ночи на трассе М3 «Украина» в Думиничском районе «Лада» двигалась со стороны Калуги и врезалась в «Газель», ехавшую впереди. Обвинение считает, что водитель легковушки не соблюдал дистанцию.

Изначально сообщалось, что в аварии погиб 23-летний пассажир «Лады». Однако сейчас стало известно, что позже в больнице скончалась 16-летняя девушка, также ехавшая в этой машине. Две другие пассажирки получили тяжёлые травмы.

Предполагаемому виновнику грозит от 8 до 15 лет колонии.

Дмитрий Ивьев , Фото: МВД России.
Опубликовано: 10.06.2020 08:28 3 3991
Тэги: дтп происшествие
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