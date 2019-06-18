Спасатели вырезали людей из покореженного авто

Во вторник, 18 июня, около 3:20 утра на киевской трассе близ Думиничей в аварию попали грузовая «Газель» и «ВАЗ».

Как именно произошла авария и что послужило ее причинами пока не сообщается. На месте еще работают сотрудники ГИБДД. Однако известно о том, что в аварии погиб человек, а еще четверо пострадали.

Удар был такой силы, что спасателям пришлось использовать спецсредства, чтобы вытащить людей из салона.

Обновление информации

Как сообщила пресс-служба УМВД по Калужской области, пострадал 22-летний водитель ВАЗа, две 16-летние девушки и женщина - также пассажиры ВАЗа. Погиб 23-летний пассажир лекговушки. Предаврительная причина аварии - водитель ВАЗа не учел дистанцию и столкнулся с «Газелью», которая двигалась в попутном направлении.