Спасатели вырезали людей из покореженного авто

Во вторник, 18 июня, около 3:20 утра на киевской трассе близ Думиничей в аварию попали грузовая «Газель» и «ВАЗ».
Как именно произошла авария и что послужило ее причинами пока не сообщается. На месте еще работают сотрудники ГИБДД. Однако известно о том, что в аварии погиб человек, а еще четверо пострадали.
Удар был такой силы, что спасателям пришлось использовать спецсредства, чтобы вытащить людей из салона.
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