В Калужской области вышла из берегов река Суходрев

Как мы уже рассказывали, из-за обильных дождей в Малоярославецком районе Калужской области разлилась река Лужа. Вода залила дорогу к двум деревням. А в Дзержинском районе вышла из берегов река Суходрев. Фото в группе «Калужское небо» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал Дмитрий Пантелеев.

- Именно так выглядит разлив реки Суходрев в Дзержинском районе: вода вплотную подходит к домам, - написал калужанин. - Затоплены деревья, берега. Вот-вот вода окончательно затопит прилегающие тропы, грунтовки, доберётся до моста... Конечно, это не сравнится с тем, что происходит в Московской области, но и данная ситуация уже не кажется обыденной. Весной после снежной и морозной зимы половодья на наших реках - обычное дело. Но то происходит в апреле, а тут начало лета. Даже южный циклон в конце мая 2013 не смог сделать то, что сделал циклон в 2020. Это только доказывает, что год выйдет динамичным и ещё не раз покажет зубы...

Ранее МЧС сообщало, что дожди в Калуге и области будут идти как минимум до 5 июня.

Посёлок Полотняный Завод в Калужской области 2 июня 2020 года.