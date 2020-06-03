В Калужской области разлившаяся река затопила мост

Днём во вторник, 2 июня, в Малоярославецком районе река Лужа вышла из берегов. В результате под водой оказался автомобильный мост, ведущий к деревням Дубровка и Бородухино, сообщает региональное ГУ МЧС.

Подъём уровня воды в Луже произошёл после сильных дождей, которые обрушились на Калужскую область.

Малоярославецкая газета «Маяк» в свою очередь уточняет, что за последние дни восемь населенных пунктов района были отрезаны от большой земли: Башкировка, Афанасово, Тиняково, Новостройка, Дубровка, Бородухино, Веткино, Ожогино. Вышли из берегов не только Лужа, но и Суходрев.



- Чтобы наладить сообщение с этими населенными пунктами, по линии МЧС организуется лодочная переправа, силами РАЙПО - доставка продуктов, - приводит издание слова заведующего отделом ГОиЧС Малоярославецкой районной администрации Владимира НИКОЛЬКИНА.- К сожалению, по прогнозам синоптиков, в период со 2 по 4 июня ожидаются большие дожди и подъем воды на 2-5 метров. Ситуацию держим на контроле.

Как предупреждают синоптики, дожди продолжатся как минимум до 5 июня. А в Калуге за три дня уже выпала месячная норма осадков.