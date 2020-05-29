Смертельная авария в Калуге: ребёнок скончался в больнице

В пятницу, 29 мая, калужская полиция рассказала о завершении расследования уголовного дела, возбужденного после аварии на улице Московской в Калуге в феврале нынешнего года.

По версии следствия, 29-летний водитель «Форда Фокус» ехал с превышением скорости со стороны улицы Кубяка в сторону Азаровской, вылетел на встречную полосу и протаранил «Рено Логан».

На месте скончался 44-летний водитель «Рено». Пассажирка этой машины получила тяжёлые травмы. В «Форде» при этом находились двое детей. Один из них умер от полученных травм в больнице, уточнили в УМВД по Калужской области.

В ближайшее время дело начнёт рассматривать суд. Обвиняемому грозит до семи лет колонии.