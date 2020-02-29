Смертельная авария в Калуге попала на видео

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 28 февраля, на улице Московской в Калуге лоб в лоб столкнулись «Форд Фокус» и «Рено Логан». Погиб 44-летний таксист, ехавший на «Логане». Пострадали его пассажирка, а также двое детей из «Форда».

Это происшествие попало на видео. Запись с регистратора опубликовали в субботу.

По предварительным данным ГИБДД, 29-летний водитель «Фокуса» не правильно выбрал скорость и выехал на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело. Виновнику ДТП грозит до 5 лет колонии.

Ведётся следствие.