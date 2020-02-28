В Калуге возбудили уголовное дело после гибели мужчины в аварии

44-летний водитель «Рено Логан» погиб днём в пятницу, 28 февраля, на улице Московской в Калуге. Как мы уже рассказывали, около 12:40 недалеко от поворота на Азаровскую «Логан» лоб в лоб столкнулся с «Форд Фокус». По предварительным данным полиции, 29-летний водитель «Форда» выехал на встречную полосу.

Вечером в пятницу kp40 сообщили в управлении МВД по Калужской области, что в отношении водителя «Форда» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по ней - 5 лет лишения свободы.

- Водитель автомобиля «Форд» вел транспортное средство со скоростью, не обеспечивающей возможности постоянного контроля за его движением для выполнения требований ПДД, и выехал на полосу встречного движения, - подчеркнули в полиции.

Ведётся следствие.

Напомним, в «Форде» травмы получили также двое детей - 2 и 4 лет, в «Рено» - женщина.