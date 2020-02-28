В аварии на Московской погиб водитель, пострадали двое маленьких детей

Как мы уже рассказывали, около 12:40 в пятницу, 28 февраля, на улице Московской в Калуге недалеко от поворота на Азаровскую лоб в лоб столкнулись «Форд Фокус» и «Рено Логан». В управлении МВД по Калужской области kp40 предоставили официальный комментарий о происшествии.

По предварительным данным, 29-летний водитель «Форда» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено».

44-летний водитель «Рено» погиб на месте.

Различные травмы получили женщина, ехавшая в «Рено», и двое детей из «Форда» - 2 и 4 лет.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Из-за аварии движение на Московской было затруднено.