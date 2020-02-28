«Рено» и «Форд» лоб в лоб столкнулись на Московской

Днём в пятницу, 28 февраля, «Рено Логан» и «Форд Фокус» лоб в лоб столкнулись на улице Московской в Калуге на мосту в районе поворота на Азаровскую.

Авария произошла около 12:40, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что один из водителей якобы уходил от столкновения с попутной машиной и выехал на встречную полосу. По предварительным данным, водитель «Рено» погиб.

В УМВД по Калужской области kp40 сообщили, что официальная информация по ДТП будет предоставлена сегодня чуть позже. Мы сразу же разместим её на нашем сайте.

UPD. Официальные данные по сегодняшней аварии на Московской нам предоставили в полиции. Погиб водитель, пострадали двое маленьких детей.