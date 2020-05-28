В Калужской области ребёнок разбился на стройке: судят директора фирмы

В Калужской области руководителю строительной фирмы грозит до трёх лет лишения свободы. В четверг, 28 мая, прокуратура региона рассказала о завершении расследования уголовного дела. Несчастный случая произошёл в городе Белоусово Жуковского района в августе 2019 года.

- Малолетний ребенок в ходе игры на объекте незавершенного строительства сорвался с металлических конструкций, расположенных на уровне третьего этажа недостроя, - говорится в сообщении прокуратуры. - В результате падения ребенку были причинен тяжкий вред здоровью. На территорию ребенок попал через отсутствующие части ограждения строительной площадки, которые не были своевременно восстановлены. Объект незавершенного строительства надлежащим образом законсервирован не был, что является нарушением действующего законодательства, строительных норм и правил.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.