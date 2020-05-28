Опубликованы фото со стройки, где разбился 9-летний мальчик

Как мы уже рассказывали, в Калужской области в ближайшее время начнётся суд над директором строительной фирмы. На его стройплощадке в августе 2019 года тяжелые травмы получил 9-летний мальчик.

Фото с места происшествия 28 мая опубликовало калужское региональное управление СК.

- В городе Белоусово Жуковского района 9-летний мальчик беспрепятственно прошел через отсутствующие части ограждения на территорию строительной площадки строящегося многоквартирного дома, где в ходе игры на объекте незавершенного строительства, поднимаясь на третий этаж по швеллеру, оступился и упал на строительный мусор, - отмечают в СК. - В результате падения мальчик получил переломы и другие телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью.

Следователи отмечают, что директор организации нарушил строительные нормы и правила. Кроме того, он не выполнил требования прокурора об устранении этих нарушений, внесенных ему незадолго до происшествия.

Предполагаемому виновнику грозит до трёх лет колонии.