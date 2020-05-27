В Калужской области женщина пострадала в массовой аварии

Около 17:00 во вторник, 26 мая, массовая авария произошла на трассе А130 в Жуковском районе.

Со слов очевидцев, ДТП спровоцировал водитель такси «Рено». Он двигался в сторону Обнинска и стал совершать обгон фуры «Ивеко», но по какой-то причине не увидел двигавшийся навстречу «Хёндай». В результате машины столкнулись по касательной. От удара «Рено» отбросило под фуру, а «Хёндай» развернуло и выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Шевроле».

В результате столкновения травмы получила женщина, находившаяся за рулём «Шевроле». У неё подозрение на перелом ноги и множественные ушибы. К счастью, больше в аварии никто не пострадал.

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