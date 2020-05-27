Водителю фуры грозит 5 лет колонии за страшную аварию в Калужской области

В Калужской области направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 52-летнего мужчины из Брянска. По версии следствия, именно он стал виновником смертельной аварии на трассе М3 «Украина» 28 декабря 2019 года.

Как рассказала 26 мая прокуратура Калужской области, в Боровском районе обвиняемый ехал за рулём фуры в сторону Калуги с превышением скорости.

- При включении запрещающего сигнала светофора он своевременно не принял меры к торможению, не справился с управлением и выехал на сторону встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота Камри», - подчёркивают прокуроры.

40-летний водитель легковушки скончался.

Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет колонии.