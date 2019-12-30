Фура «Вольво» смела «Тойоту»: один человек погиб

В субботу, 28 декабря, около 17:00 на 101 километре автодороги М3 «Украина» произошло смертельное ДТП.

Фура «Вольво» вылетела на встречную полосу и врезалась в легковую «Тойоту». Многотонный грузовик буквально смял легковушку, водитель которой погиб на месте.

Со слов водителя «Вольво» все произошло так быстро, что он даже не помнит, как оказался на встречной полосе. Он утверждает, что ехал на скорости порядка 60 километров в час и в какой-то момент его подрезала другая машина, он резко затормозил и оказался на встречке.

Правда это или нет, предстоит определить дорожным полицейским. Сейчас инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, но стоит добавить, что незадолго до аварии прошёл дождь, температура воздуха колебалась около ноля, а дорога была скользкой.