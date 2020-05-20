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В Калуге сгорел «Мерседес»

Екатерина Киселева , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 20.05.2020 11:45 2 884
В Калуге сгорел «Мерседес»

Сегодня, 20 мая, в Калуге на улице Фомушина загорелся автомобиль марки «Мерседес». Пожар случился в пятом часу утра.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На место происшествия направлен инспектор ГПН.

Екатерина Киселева , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 20.05.2020 11:45 2 884
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