В Калуге сгорел «Мерседес»

Сегодня, 20 мая, в Калуге на улице Фомушина загорелся автомобиль марки «Мерседес». Пожар случился в пятом часу утра.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На место происшествия направлен инспектор ГПН.