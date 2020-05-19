Опубликованы фото с места ЧП в Обнинске

Как мы уже рассказывали, во вторник, 19 мая, в Калужской области инцидент произошёл в химической лаборатории в здании радиологического медцентра в Обнинске. Администрация города опубликовала фото с места происшествия.

- Хлопок и возгорание случились в помещении, арендованном ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания», - рассказали KP40 в пресс-службе администрации Обнинска. - Данное предприятие занимается производством лекарственных средств. Возгорание ликвидировано первичными средствами пожаротушения в кратчайшие сроки до приезда сотрудников МЧС. Химической и радиационной опасности нет.

В результате произошедшего пострадал один человек. На машине «Скорой помощи» с ожогами его доставили в реанимацию КБ №8. Состояние пациента оценивается как крайне тяжелое, отмечают в администрации наукограда. Причины происшествия устанавливаются.

UPD. Стали известны подробности происшествия в Обнинске.