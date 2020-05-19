Стали известны подробности происшествия в Обнинске

В Обнинске Следственный комитет начал проверку по факту получения телесных повреждений работником фармацевтического предприятия.

- Около 14:00 аппаратчик фармацевтического предприятия промывал реактор органического синтеза, - рассказали KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В ходе этих работ произошел хлопок, данный сотрудник получил ожоги и доставлен в больницу.

В администрации Обнинска уточняют, что работник в крайне тяжелом состоянии.

- Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, опрашивают сотрудников предприятия, изымают документы, относящиеся к производственному процессу, устанавливают сотрудников организации, ответственных за соблюдение правил охраны труда, проводят иные следственные действия, - отмечают в СК. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.