Сотрудник лаборатории в Обнинске получил ожоги

Во вторник, 19 мая, хлопок произошел в радиологическом медицинском центре в Обнинске. Пострадал один человек.

- Один пострадавший с ожогами, скорая на выезде, - сообщает агентство ТАСС. - Разрушений нет, пожара не было. В лаборатории произошел разрыв линии теплоносителя.

UPD. Опубликованы фото с места ЧП в Обнинске. Пострадавший в крайне тяжёлом состоянии.

В прокуратуре Калужской области KP40 сообщили, что инцидент произошёл в лаборатории ЗАО «Химико-фармацевтическая компания», которое располагается в здании радиологического медцентра.

- Возгорание устранено, угрозы жизни и здоровью граждан не существует, - уточнили нам в ведомстве. - По результатам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.