Девушка обвиняет полицейских в избиении: «Меня за горло и ноги скотчем привязали к батарее»

На днях в социальных сетях появилось видео, на котором жительница Обнинска Анастасия РЯЗАНОВА рассказывает, как над ней издевались полицейские. Девушка сообщила подробности истории порталу КП40.

– Вечером 25 апреля я гуляла с собакой. Решила зайти к своему знакомому, попросить сигарет. Оказалось, что у кого-то из его гостей пропал телефон, поэтому вызвали сотрудников полиции, - говорит Анастасия. – Я стояла в коридоре. Сотрудники полиции стали грубо со мной разговаривать, заявив, что я не имею права здесь находиться. Началась словесная перепалка. Они стали меня хватать, порвали на мне одежду. Сказали, что я должна пройти с ними в отдел. Молодой человек, который там находился, сказал полицейским, что это незаконно. В итоге они и его схватили. Несколько сотрудников полиции затолкали нас в машину. Привезли в отдел. Молодого человека завели в кабинет, оттуда доносились крики, по-моему, его избивали. А меня за горло и ноги скотчем привязали к батарее. Высокой, крупный сотрудник полиции стал меня избивать. Он бил меня по рукам и ногам, животу. После этого подошёл ещё один полицейский. Он ударил меня по лицу, брызнул перцовым баллончиком в глаза. Сотрудники полиции всячески оскорбляли и унижали меня, облили водой, чем-то обсыпали – то ли золой, то ли краской от принтера. Всё это со смехом они снимали на видео. После этого меня поместили в изолятор. И только утром выпустили.

Девушка сняла побои. По её словам, у неё сломан нос, синяки были на руках, ногах, спине, ягодицах. Она также отдала свою одежду на экспертизу, написала заявление в Следственный комитет.

– У меня порвали джинсы, кофту, а мой бюстгальтер из белого стал чёрным, – рассказывает Анастасия. – Я себя сейчас очень плохо чувствую, у меня и до этого-то были проблемы со здоровьем. Хожу регулярно в больницу. Сегодня очень сильно болит рука, делали укол. Беспокоит сердце.

В калужском региональном управлении Следственного комитета KP40 сообщили, что по обращению Анастасии проводится проверка. Внутреннюю проверку проводят и полицейские.