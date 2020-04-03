За сбитого в Калуге мальчика накажут тренера

Как мы уже рассказывали, 28 февраля на улице Набережной в Калуге рядом с парком культуры и отдыха под колёса «Пазика» попал 13-летний мальчик.

В пятницу, 3 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении тренера этого подростка.

Как отмечают в прокуратуре, мальчик занимался в калужской спортивной школе олимпийского резерва по гребному спорту. Без присмотра преподавателя его отправили бежать кросс по улице Набережной.

- Несовершеннолетний перебежал дорогу в неположенном месте, и его сбил автобус, - рассказали в прокуратуре.

Травмы, полученные школьником, оцениваются как тяжкие.

По статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнении лицом своих профессиональных обязанностей» тренеру мальчика грозит до года лишения свободы с лишением права заниматься определённой деятельностью.