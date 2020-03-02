В Калуге 13-летнего мальчика сбил автобус, ему нужна кровь

13-летнему мальчику, попавшему в ДТП на улице Набережной, срочно нужна кровь. Подросток находится в реанимации.

Вечером в пятницу, 28 февраля, около 17:30 на улице Набережной в Калуге произошло ДТП: водитель автобуса сбил 13-летнего подростка. Мальчик с черепно-мозговой травмой находится в больнице. По имеющейся у нас неофициальной информации, он в тяжёлом состоянии. Срочно нужна кровь третьей группы, резус-фактор положительный. Сдать кровь можно на имя Ильи Некрасова с 8:00 до 13:00 на станции переливания крови по адресу: Калуга, ул. Горького, 71.