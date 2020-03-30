В Калуге завершили расследование жуткого ДТП, в котором погибли мама с ребенком

В Калуге завершили расследование уголовного дела по факту аварии, которая произошла в октябре прошлого года рядом с Пучковским мостом. Как мы уже рассказывали, водитель «Фольксвагена» насмерть сбил 38-летнюю женщину и её пятилетнюю дочку. Пешеходы пересекали проезжую часть по зебре.

- Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался вне населённого пункта в сторону деревни Пучково города Калуги, где разрешено движение транспортных средств не более 90 км/ч, при этом движение водитель осуществлял с превышением установленного скоростного режима, - рассказали 30 марта в прокуратуре Калужской области. - Проявив преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке в силу алкогольного опьянения водитель допустил наезд на женщину и малолетнего ребёнка, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Обвиняемому грозит от 8 до 15 лет колонии.