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Сбивший маму с дочкой водитель превышал скорость

28.10.2019 10:12 20 8131 Дмитрий Ивьев
Сбивший маму с дочкой водитель превышал скорость

Как мы уже рассказывали, вечером в субботу, 26 октября, на пешеходном переходе рядом с Пучковским мостом в Калуге насмерть сбили 38-летнюю женщину с пятилетней дочкой. Погибшая работала преподавателем в техническом колледже.

В понедельник, 28 октября, калужская прокуратура признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении 38-летнего водителя «Фольксвагена» по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

- Установлено, что 26 октября около 18 часов житель Калуги, управляя автомобилем «Фольксваген Туарег», двигаясь с превышением допустимой скорости, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на женщину и малолетнего ребенка, - говорится в сообщении прокуратуры. - Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В настоящее время он задержан, следственным органом решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Виновнику грозит от 8 до 15 лет колонии.

В группе «Калуга жесть» в социальной сети «Вконтакте» очевидцы сообщали, что водители в правой полосе остановились, чтобы пропустить пешеходов, а «Фольксваген» ехал в левой полосе.

UPD. В понедельник в полиции рассказали, что «в дальнейшем фигурант заявил ходатайство о прохождении медицинского освидетельствования, результаты которого будут приобщены к материалам уголовного дела». Результаты станут известны к концу недели.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
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