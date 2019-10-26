Трёхлетнюю девочку с мамой насмерть сбили на переходе

Около 18:00 в субботу, 26 октября, женщина с ребенком погибли в аварии на выезде из Калуги.
По предварительной информации полиции, 38-летний водитель «Фольксвагена» ехал по окружной дороге в сторону Тулы и сбил 38-летнюю женщину с маленькой девочкой. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу. Малышке было около 3-4 лет. Пешеходы скончались.
Отметим, что ДТП произошло сразу за Пучковским мостом. В этом месте как раз заканчивается территория города и разрешена скорость в 90 км/ч.
- На месте работают сотрудники полиции, представители скорой медицинской помощи и МЧС, - рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Обстоятельства уточняются.
ГИБДД также напоминает пешеходам, что перед тем, как выйти на проезжую часть, нужно убедиться в безопасности маневра.
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