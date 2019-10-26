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Трёхлетнюю девочку с мамой насмерть сбили на переходе

26.10.2019 19:40 11 7878 Дмитрий Ивьев
Трёхлетнюю девочку с мамой насмерть сбили на переходе

Около 18:00 в субботу, 26 октября, женщина с ребенком погибли в аварии на выезде из Калуги.

По предварительной информации полиции, 38-летний водитель «Фольксвагена» ехал по окружной дороге в сторону Тулы и сбил 38-летнюю женщину с маленькой девочкой. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу. Малышке было около 3-4 лет. Пешеходы скончались.

Отметим, что ДТП произошло сразу за Пучковским мостом. В этом месте как раз заканчивается территория города и разрешена скорость в 90 км/ч. 

- На месте работают сотрудники полиции, представители скорой медицинской помощи и МЧС, - рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Обстоятельства уточняются.

ГИБДД также напоминает пешеходам, что перед тем, как выйти на проезжую часть, нужно убедиться в безопасности маневра.

UPD. Водитель «Фольксвагена» был пьян. В полиции рассказали, что ему грозит.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дети происшествие
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