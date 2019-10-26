Гибель матери с ребенком: водитель «Фольксвагена» был пьян

Как мы уже рассказывали, около 18 часов в субботу, 26 октября, на окружной дороге в Калуге рядом с Пучковским мостом 38-летний водитель «Фольксвагена» насмерть сбил 38-летнюю женщину и её трехлетнюю дочку. Чуть позже в калужской полиции сообщили, что автомобилист отказался от освидетельствования, тем самым признав себя пьяным.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Предполагаемый виновник задержан. Ему грозит от 8 до 15 лет колонии.
Напомним, по предварительной версии, «Фольксваген» двигался в сторону Тулы, а женщина с ребенком пересекали трассу по нерегулируемому переходу.
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