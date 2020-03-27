Калужан напугала колонна автобусов с сотрудниками Росгвардии

Как мы уже рассказывали, с 28 марта в Москве закрываются все общественные места. Не будут работать кафе, рестораны, парки, музеи. Все ради того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

При этом власти уже несколько раз опровергали сообщения о том, что въезд в Москву закроют для остальных жителей России. Хотя в четверг, 26 марта, в социальных сетях поднялась очередная волна паники, когда на Киевском шоссе засняли огромную колонну автобусов с сотрудниками Росвагвардии, которая двигалась со стороны Калуги. Видео выкладывали и в калужских группах в социальных сетях.

Сразу посыпались комментарии о том, что бойцов везут в столицу для того, чтобы обустроить блокпосты и никого в Москву не пускать.

Но позже появились комментарии самой Росгвардии. В ведомстве заявили, что передвижение автобусов является обычной плановой дислокацией.

- Нет никаких поводов для беспокойства, это обычная плановая дислокация, — приводит ТАСС слова представителя управления Росгвардии по Москве.

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