Врачи в защитных костюмах напугали жителей Козельска

Вечером в субботу, 14 марта, в социальной сети «ВКонтакте» жители Козельска выложили фотографию врачей, которые входили в подъезд многоэтажного дома. Медики были одеты в защитные костюмы.

В подобном облачении в соседних регионах и странах в последние недели приезжают к людям, у которых подозревают коронавирус Covid-19. Калужские пользователи соцсетей также предположили, что пациенты появились и у нас. Однако официально эту информацию не подтвердили.

- На данный момент в нашем регионе заболевших коронавирусной инфекцией не зафиксировано, - прокомментировал ситуацию представитель министерства здравоохранения Калужской области. - Просим вас доверять только официальной информации и не поддаваться слухам. Костюмы на медицинских сотрудниках - это необходимая мера предосторожности. Кроме того, просим не публиковать непроверенную информацию.

По данным на утро 15 марта в мире зафиксировано уже 156 396 заразившихся. Умерло 5833 человека. Выздоровели - 73 968. В России подтверждено 59 случаев. Большая часть из них - в Москве.

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