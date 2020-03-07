В Калуге три машины разбились в жёсткой аварии

Днём в субботу, 7 марта, на улице Московской в Калуге недалеко от поворота на Кубяка столкнулись три автомобиля: «Нива», «Газель» и «Чери».

По предварительной информации, водитель «Нивы» врезался в грузовик, эти машины развернуло, и они задели встречный «Чери». У «Нивы» смята правая передняя часть, повреждена крыша. Точные обстоятельства ДТП выясняет калужская полиция.

По сообщению ГУ МЧС по Калужской области, в ДТП пострадал один человек. Ему оказывали помощь врачи.

Авария произошла в районе Кубяка.

Очевидцы отмечают, что на этом участке, как и по всему городу, отсутствует разметка. Этот фактор мог поспособствовать совершению ДТП.

Напомним, недавно городские чиновники заявляли, что разметку начнут наносить при температуре воздуха выше +15 градусов. А ту, что рисовали осенью, окончательно «впитал асфальт».