В горуправе Калуги рассказали, когда на дорогах появится разметка

Калужане в социальных сетях интересуются, когда на улицах Калуги появится дорожная разметка.

- Обычно она появлялась в апреле, когда стаивал снег. Но сейчас снега нет. И разметки на дорогах тоже уже нет, - пишет в Facebook калужанка Лилия Галиева. – А она нужна. Разметка на дорогах дисциплинирует и в принципе помогает соблюдать ПДД. Так вот, скажите, до апреля-мая автомобилисты будут без разметки или, в связи с тем, что снега не было, она появится раньше?

В городской управе нам ответили, что работы по нанесению разметки начнутся при наступлении благоприятных погодных условий.

- Горизонтальную дорожную разметку следует выполнять только на сухой поверхности покрытия при температуре не ниже +15 – нитрокрасками, и не ниже +10 градусов и при относительной влажности воздуха не более 85% - термопластическими материалами, - пояснили в горуправе.