Вынесен приговор за смертельное ДТП, после которого в Калуге поменяли график работы освещения

Районный суд Калуги на днях вынес приговор 48-летнему мужчине, который в октябре прошлого года насмерть сбил мужчину на перекрёстке улиц Тульской и Пестеля.

Виновник ехал за рулём «Киа», а пешеход в этот момент пересекал проезжую часть по зебре. На улице в этот момент было темно. Уличное освещение же, по словам очевидцев, уже отключилось.

Водитель проведёт полтора года в колонии-поселении. В течение трёх лет ему нельзя садиться за руль. Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что после этой аварии городские власти поменяли график работы освещения. Фонари начали включаться сразу с заходом солнца и выключаться после рассвета.