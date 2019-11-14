График отключения уличного освещения поменяли в Калуге

В Калуге скорректирован график включения и отключения уличного освещения на улицах города. В четверг, 14 ноября, об этом нам рассказали в городской управе.

Этим вопросом в Калуге занялись после того, как 31 октября на перекрестке улиц Тульской и Пестеля на переходе насмерть сбили мужчину. Авария произошла спустя несколько минут после отключения освещения. Хотя на улице в этот момент ещё было темно.

Новый график работы уличного освещения на ноябрь и декабрь 2019 года: