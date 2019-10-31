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В Калуге на переходе насмерть сбили мужчину

31.10.2019 10:16 1 270 Дмитрий Ивьев, Фото: «Дорожный патруль-Калуга».
В Калуге на переходе насмерть сбили мужчину

Утром в четверг, 31 октября, очередной пешеход погиб в Калуге. Как мы уже рассказывали, авария произошла на перекрестке улиц Тульской и Пестеля. Чуть позже в полиции нам подробнее рассказали об этом происшествии.

По предварительной информации ГИБДД, около 7 утра 47-летний водитель «Киа» ехал со стороны центра и сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пешеход скончался на месте происшествия. Его личность устанавливается.

По сообщению очевидцев, в момент аварии на улице уже выключилось освещение, хотя ещё было темно.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: «Дорожный патруль-Калуга».
Тэги: дтп происшествие
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