В Калуге на переходе насмерть сбили мужчину

Утром в четверг, 31 октября, очередной пешеход погиб в Калуге. Как мы уже рассказывали, авария произошла на перекрестке улиц Тульской и Пестеля. Чуть позже в полиции нам подробнее рассказали об этом происшествии.

По предварительной информации ГИБДД, около 7 утра 47-летний водитель «Киа» ехал со стороны центра и сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пешеход скончался на месте происшествия. Его личность устанавливается.

По сообщению очевидцев, в момент аварии на улице уже выключилось освещение, хотя ещё было темно.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.