Пешеход погиб под колесами «Киа»

31.10.2019 08:32 1339

Ранним утром на перекрестке улиц Тульской и Пестеля сбили пешехода.

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло около 7 утра, когда было достаточно темно, а фонари уже выключили.

На месте происшествия работают автоинспекторы: им предстоит выяснить причины и опросить водителя «Киа», который и допустил наезд на мужчину.

Фото: Дорожный патруль.