«Форд» остался без задней части на калужской трассе

Днём в воскресенье, 1 марта, «Ссанг Йонг» и «Форд» столкнулись на трассе А130 в Юхновском районе. Подробнее об этой аварии kp40 рассказали в понедельник в калужском областном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, обе машины ехали в сторону Москвы. За рулём «Ссанг Йонга» находился 58-летний мужчина. В полиции отмечают, что он неправильно выбрал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и врезался в «Форд». От удара у «Форда» сплющило заднюю часть.

Различные травмы получила 76-летняя пассажирка предполагаемого виновника.