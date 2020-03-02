В Калуге мужчина убил жену и упал с 13 этажа

Вечером в воскресенье, 1 марта, на улице Серафима Туликова в Калуге рядом с многоэтажным домом нашли тело 29-летнего мужчины. Предположительно, погибший упал с высоты 13 этажа, рассказали нам в понедельник в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, в этот день мужчина причинил смертельное повреждение в области головы своей 32-летней жене. По предварительной информации, погибший являлся индивидуальным предпринимателем, имел материальные проблемы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Опрашиваются родственники погибших, назначены различные экспертизы.