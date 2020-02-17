Виновник аварии сбежал, оставив ребёнка с мёртвыми родителями

Как мы уже рассказывали, вечером в пятницу, 14 февраля, смертельная авария произошла на дороге между Мосальском и Барятино в Мосальском районе.

По предварительной информации, 40-летний пьяный водитель «Газели», выехал на встречную полосу, задел автомобиль «Иран» и протаранил «Хёндай Крету». В «Хёндае» погибли 51-летний мужчина и 43-летняя женщина. Их четырёхлетняя дочь попала в больницу.

Прокуратура Калужской области сообщила, что расследование уголовного дела находится на контроле их ведомства. По статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, лицом, находящемся в состоянии опьянения» виновнику грозит от 8 до 15 лет колонии.

По данным прокуратуры, виновник сбежал с места ДТП, но вскоре его задержали полицейские.

Машина, в которой ехали погибшие родители.