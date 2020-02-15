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Пьяный на «Газели» протаранил «Хёндай»: погибли двое взрослых, пострадал ребёнок

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 15.02.2020 10:47 2 2353
Пьяный на «Газели» протаранил «Хёндай»: погибли двое взрослых, пострадал ребёнок

Вечером в пятницу, 14 февраля, жуткая авария произошла на дороге между Мосальском и Барятино в Мосальском районе. Предварительные данные по ДТП kp40 сообщили в калужском областном управлении МВД.

40-летний водитель «Газели» ехал в сторону Мосальска, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Иран». После этого «Газель» протаранила «Хёндай Крету».

На месте погибли 50-летний водитель «Хёндая» и его 42-летняя пассажирка. Ехавшая с ними четырёхлетняя девочка попала в больницу с различными травмами.

Освидетельствование показало, что водитель «Газели» был пьян, подчёркивают в УМВД по Калужской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, лицом, находящемся в состоянии опьянения». 

Предполагаемому виновнику грозит от 8 до 15 лет колонии.

Газель протаранила Хендай, погибли два человека

«Газель», которая выехала на встречку.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 15.02.2020 10:47 2 2353
Тэги: происшествие дтп дети
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