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Труп мужчины не могут опознать под Калугой

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 12.02.2020 16:25 1 839
Труп мужчины не могут опознать под Калугой

В среду, 12 февраля, в деревне Андреевское Перемышльского района рядом со старым мостом нашли тело мужчины. Об этом сообщает калужское региональное управление СК.

- Погибший одет в куртку чёрного цвета, свитер серого цвета с коричневым рисунком, футболку белого цвета, джинсы коричневого цвета с плетёным поясным ремнём, ботинки коричневого цвета, - рассказывают следователи. - В кармане обнаружены два плоских камня с цветным рисунком с одной стороны в виде рыб, а также пластиковый чехол чёрного цвета «Polaroid» с очками. На лице имеется негустая борода и усы русого цвета, волосы темно-русого цвета, стрижка короткая. по предварительным данным, давность наступления смерти не более суток.

Труп мужчины нашли в Калужской области

Старый мост, под которым нашли тело.

Назначено проведение экспертизы.

Всех, кто что-либо знает об этом человеке, просят звонить по телефонам 277-847 или 102.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 12.02.2020 16:25 1 839
Тэги: происшествие
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