Опознан мужчина, труп которого нашли под мостом

Как мы уже рассказывали, в деревне Андреевское Перемышльского района под старым мостом 12 февраля нашли тело мужчины. В четверг калужское региональное управление Следственного комитета сообщило kp40, что погибшего опознали.

- Вечером на телефон доверия следственного управления обратился калужанин, - отмечают в СК. - На фотографии с места происшествия он узнал своего родственника - 34-летнего жителя Калуги. Сегодня следователем с участием родственников проведено опознание тела мужчины.

По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера.

Проверка продолжается.