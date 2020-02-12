Ещё два заброшенных могильника с сибирской язвой нашли в Калужской области

В конце января мы рассказывали о заброшенном скотомогильнике недалеко от Калуги. А в среду, 12 февраля, областная прокуратура рассказала об обнаружении ещё двух бесхозных скотомогильников с сибирской язвой в Козельском районе.

Они располагаются в районе деревень Гутнево и Красный Клин.

- Территория заброшена, отсутствуют таблички «Сибирская язва», санитарно-защитная зона скотомогильников также не установлена, - рассказали в калужской прокуратуре. - Существование на территории области бесхозяйных сибиреязвенных захоронений представляет угрозу причинения вреда природной среде и здоровью населения.

Суд обязал министерство экономического развития области и Комитет ветеринарии поставить скотомогильники на учёт.