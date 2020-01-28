Могильник с сибирской язвой забросили в Калужской области

В деревне Адамовское Дзержинского района, расположенной между Кондрово и Медынью, нашли сибиреязвенный скотомогильник. За ним никто не следил, а владельца у объекта не было, рассказали во вторник, 28 января, в прокуратуре Калужской области.

- Скотомогильник в государственную собственность Калужской области обращен не был, его обустройство и надлежащее содержание в целях предупреждения эпидемий и чрезвычайных ситуаций не осуществлялось, - говорится в сообщении ведомства. - Территория скотомогильника заросла, место захоронения неоканавлено, ограждение и табличка «Сибирская язва» отсутствуют, что не исключает случайный доступ людей и животных.

Суд обязал калужское министерство экономического развития постановить скотомогильник на государственный кадастровый учет, сообщает прокуратура. А комитет ветеринарии должен привести скотомогильник в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами.

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